Marotta: «Ho ricevuto minacce dopo le accuse di Cairo, non sono un traditore» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Beppe Marotta a Sky Sport ha detto di aver ricevuto minacce dopo le accuse di Cairo di aver svolto il doppio gioco sull’abbandono dei fondi per favorire la Superlega. «Le critiche sono legittime, ma andrebbero poste nei giusti binari. Non ho tradito nessuno, ho valori morali. dopo le accuse di Cairo, ho ricevuto minacce pubbliche e private. I fondi non c’entrano nulla con la Superlega, tanto è vero che il Milan è sempre stato contrario. Il mio ruolo di consigliere Figc? Rimetterò il mandato, saranno gli altri a stabilire cosa fare». «sono stati commessi errori altrimenti il progetto Superlega non sarebbe naufragato. Deve esserci meritocrazia e solidarietà nei confronti ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021) Beppea Sky Sport ha detto di averledidi aver svolto il doppio gioco sull’abbandono dei fondi per favorire la Superlega. «Le critichelegittime, ma andrebbero poste nei giusti binari. Non ho tradito nessuno, ho valori morali.ledi, hopubbliche e private. I fondi non c’entrano nulla con la Superlega, tanto è vero che il Milan è sempre stato contrario. Il mio ruolo di consigliere Figc? Rimetterò il mandato, saranno gli altri a stabilire cosa fare». «stati commessi errori altrimenti il progetto Superlega non sarebbe naufragato. Deve esserci meritocrazia e solidarietà nei confronti ...

Advertising

OnorioFerraro : RT @BandieraInter: Le parole di #Marotta sulla #Superlega. #SpeziaInter - Giovanni1962RM : RT @marifcinter: Marotta: 'La mia carica in Figc? Non concepisco attacco violento di Cairo, ho ricevuto minacce pubbliche e private. E' un… - SpazioInter : Marotta si sfoga: 'Ho ricevuto minacce, mi dimetto! Cairo non doveva attaccarmi così! Il calcio rischia il default,… - ParmeshSriv : RT @marifcinter: Marotta: 'La mia carica in Figc? Non concepisco attacco violento di Cairo, ho ricevuto minacce pubbliche e private. E' un… - napolista : Marotta: «Ho ricevuto minacce dopo le accuse di Cairo, non sono un traditore» A Sky Sport: «I fondi non c’entrano… -