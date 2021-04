(Di mercoledì 21 aprile 2021) Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni sulla. Ho saputo domenica sera come tutti voi ". Paoloall'oscuro di tutto . Il dirigente del Milan ha parlato a ...

Advertising

sportli26181512 : #Maldini shock: '#Superlega? Non sapevo niente, mi scuso con i tifosi': Il dirigente del #Milan: “Mai coinvolto nel… - MilanWorldForum : Maldini nel pre Milan Sassuolo e sulla Superlega :'Io mai coinvolto' Le dichiarazioni QUI -)… - MilanWorldForum : Maldini nel pre Milan Sassuolo e sulla Superlega :'Io mai coinvolto' Le dichiarazioni QUI -)… -

Ultime Notizie dalla rete : Maldini shock

Corriere dello Sport.it

Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni sulla Superlega. Ho saputo domenica sera come tutti voi ". Paoloall'oscuro di tutto . Il dirigente del Milan ha parlato a Sky Sport del nuovo progetto già fallito. " È una cosa che si è decisa a un livello più alto. Cosa ho pensato? C'è stata un po' di ...... problema muscolare per Romagnoli: il punto della situazione Scudetto 1990, Van Basten: "... Paolopotrebbe sfruttare la forte amicizia con Florentino Perez per ottenere una sorta di ...Il dirigente del Milan: “Mai coinvolto nella discussione, è stata una cosa che si è decisa a un livello più alto” ...Il Milan potrebbe vedere l'addio di Gigio Donnarumma in estate: la Juventus prepara l'assalto con un 'regalo' al club di Elliott.