LIVE – Pro Vercelli-Lecco 1-1, recupero Serie C 2020/2021: girone A (DIRETTA) (Di mercoledì 21 aprile 2021) La DIRETTA LIVE di Pro Vercelli-Lecco, match valevole per il recupero della trentacinquesima giornata del girone A di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci dal successo con l’Albinoleffe, vogliono i tre punti per consolidare il terzo posto in classifica; gli ospiti, dal canto loro, arrivano da una sola vittoria nelle ultime cinque gare e sperano di tornare a gioire. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di mercoledì 21 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: PRO Vercelli (3-4-3: Saro; Auriletto, Masi, Iezzi; Mezzoni, Emmanuello, Awua, Gatto; Rolando, Costantino, Zerbin. Allenatore: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ladi Pro, match valevole per ildella trentacinquesima giornata delA di. I padroni di casa, reduci dal successo con l’Albinoleffe, vogliono i tre punti per consolidare il terzo posto in classifica; gli ospiti, dal canto loro, arrivano da una sola vittoria nelle ultime cinque gare e sperano di tornare a gioire. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di mercoledì 21 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: PRO(3-4-3: Saro; Auriletto, Masi, Iezzi; Mezzoni, Emmanuello, Awua, Gatto; Rolando, Costantino, Zerbin. Allenatore: ...

