Live Juventus-Parma 3-1 | Alex Sandro doppietta | poi segna De Ligt

(Di mercoledì 21 aprile 2021) C'è un quarto posto da difendere per ladi Pirlo, i bianconeri dopo il ko di Bergamo contro l'Atalanta (1-0) hanno bisogno di tornare subito alla vittoria per non rendere...

juventusfc : #FINOALLAFINE, BIANCONERI! Inizia #JuveParma! INSIEME! Live:

ad_dyne Parma scendono in campo alle 20.45 all'Allianz Stadium. I bianconeri hanno bisogno di tornare a fare punti dopo la sconfitta con l'Atalanta per la corsa Champions che li vede al ...- PARMA 2 - 125' Brugman (P), 43' e 47' Alex Sandro (J)(4 - 4 - 2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, McKennie; Dybala, Ronaldo. ...71' - CAMBIO NEL PARMA: entra Hernani al posto di Brugman. 68'- GOOOOL! TRIS DELLA JUVENTUS: Matthijs De Ligt colpisce benissimo di testa e anticipa tutta la difesa del Parma, insacco il terzo gol bia ...Dopo il caos Superlega, si torna in campo per il turno infrasettimanale. Dybala affianca Ronaldo nell'assalto alla Champions, il Parma affida al gioiellino Man le residue speranze di salvezza ...