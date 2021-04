Litiga con il fidanzato e si lancia dall’ottavo piano: grave una ragazza di 23 anni (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una ragazza si è lanciata dall’ottavo piano dopo aver Litigato con il fidanzato. L’ipotesi è quella di un gesto volontario. MILANO – Una ragazza di 23 anni si è lanciata dall’ottavo piano di un albergo dopo aver Litigato con il proprio fidanzato. L’episodio, come raccontato da Corriere della Sera, è avvenuto nella mattinata di lunedì 19 aprile 2021, ma gli inquirenti hanno preferito mantenere il massimo riserbo fino alla ricostruzione di quanto successo. Secondo l’ipotesi avanzata dagli investigatori, la giovane russa avrebbe tentato un suicidio dopo una lite con il fidanzato. Nelle prossime ore si cercherà di chiarire meglio il motivo della ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Unasi ètadopo averto con il. L’ipotesi è quella di un gesto volontario. MILANO – Unadi 23si ètadi un albergo dopo averto con il proprio. L’episodio, come raccontato da Corriere della Sera, è avvenuto nella mattinata di lunedì 19 aprile 2021, ma gli inquirenti hanno preferito mantenere il massimo riserbo fino alla ricostruzione di quanto successo. Secondo l’ipotesi avanzata dagli investigatori, la giovane russa avrebbe tentato un suicidio dopo una lite con il. Nelle prossime ore si cercherà di chiarire meglio il motivo della ...

