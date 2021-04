Liga 2020/2021: sconfitta esterna per il Villarreal, pareggio tra Elche e Valladolid (Di mercoledì 21 aprile 2021) I risultati delle partite serali della 31esima giornata della Liga 2020/2021, in attesa del risultato del Real Madrid. A Elche va in scena un’importantissima sfida salvezza tra i padroni di casa e il Valladolid. L’Elche passa in vantaggio al 22? grazie al gol dell’esterno Fidel. Il risultato sembra reggere, e per l’Elche vorrebbe dire uscire dalla zona retrocessione proprio a discapito del Valladolid. Gli ospiti trovano però il pareggio all’86’ con Lucas Olaza, che fissa il risultato sull’1-1 e lascia quindi la situazione invariata. L’Elche rimane penultimo a 28 punti, mentre il Valladolid è 17esimo a 28 punti. Esce dalla zona retrocessione, invece, il Deportivo Alaves, che trova una fondamentale ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) I risultati delle partite serali della 31esima giornata della, in attesa del risultato del Real Madrid. Ava in scena un’importantissima sfida salvezza tra i padroni di casa e il. L’passa in vantaggio al 22? grazie al gol dell’esterno Fidel. Il risultato sembra reggere, e per l’vorrebbe dire uscire dalla zona retrocessione proprio a discapito del. Gli ospiti trovano però ilall’86’ con Lucas Olaza, che fissa il risultato sull’1-1 e lascia quindi la situazione invariata. L’rimane penultimo a 28 punti, mentre ilè 17esimo a 28 punti. Esce dalla zona retrocessione, invece, il Deportivo Alaves, che trova una fondamentale ...

