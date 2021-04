La Superlega svanisce in una bolla di sapone | in Serie A sarà ancora rivalità Napoli-Juve

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAndrea Agnelli ha fatto dietrofront sulla. Dopo l’autoesclusione delle inglesi infatti il progetto non avrebbe più senso. Le squadre d’oltremanica erano ben 6 e quindi il tuttoin unadi. Non si rammaricano i tifosi napoletani che potranno quindiassistere ai fantastici match con i bianconeri in campionato ed in tutte le altre competizioni. La verità infatti è che l’appeal delle competizioni senza le big sarebbe stato molto ridotto. In questo modo finalmente non cambia nulla. Tutto rimane come oggi. Con la speranza ovviamente che i tifosi possano tornare il prima possibile negli stadi e per fare il tifo dal vivo tornando ad essere il dodicesimo uomo in campo. Queste le parole di Andrea Agnelli a Reuters: “Ad essere franchi e onesti, ...