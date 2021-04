Isola dei Famosi, concorrenti in crisi: “Non riesco a gestirla” (Di mercoledì 21 aprile 2021) La partecipazione di un naufrago dell’Isola dei Famosi potrebbe essere in bilico per un motivo serio, difficile da gestire dopo oltre un mese. Il reality dell’Isola dei Famosi è in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 21 aprile 2021) La partecipazione di un naufrago dell’deipotrebbe essere in bilico per un motivo serio, difficile da gestire dopo oltre un mese. Il reality dell’deiè in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - zazoomblog : Isola dei Famosi 2021 tra Gilles Rocca e Francesca Lodo scoppia la lite: «Chiedo rispetto non sono sua sorella!» -… - Novella_2000 : Un'ex vippona tesse le lodi di Tommaso Zorzi come opinionista (ma nella casa hanno dato vita a scontri epici) -