Horizon Zero Dawn, ecco un primo assaggio della graphic novel Liberation (Di mercoledì 21 aprile 2021) La storia di Horizon Zero Dawn avrà un suo seguito su carta in una nuova serie di graphic novel, Liberation, pubblicata da Titan Comics quest'anno. Il primo numero di Liberation uscirà il 14 luglio ma è disponibile per il pre-ordine già da ora. È la seconda serie di graphic novels di Horizon Zero Dawn a essere pubblicata da Titan, che vedrà la luce grazie ai numeri raggiunti dalla prima in termini di copie vendute: 60.000 copie soltanto per il suo numero iniziale. I numeri seguenti usciranno più in là,in vista del sequel videoludico del franchise. Horizon Forbidden West, l'atteso nuovo capitolo nell'universo di Horizon è infatti ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 aprile 2021) La storia diavrà un suo seguito su carta in una nuova serie di, pubblicata da Titan Comics quest'anno. Ilnumero diuscirà il 14 luglio ma è disponibile per il pre-ordine già da ora. È la seconda serie dis dia essere pubblicata da Titan, che vedrà la luce grazie ai numeri raggiunti dalla prima in termini di copie vendute: 60.000 copie soltanto per il suo numero iniziale. I numeri seguenti usciranno più in là,in vista del sequel videoludico del franchise.Forbidden West, l'atteso nuovo capitolo nell'universo diè infatti ...

