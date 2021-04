“Guardate lì…”. Alessia Marcuzzi, quel ‘difetto’ fisico che non si nota. “Per me non è un problema” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sempre più abituati a vedere Alessia Marcuzzi protagonista della prima serata di Italia 1, risulta particolarmente difficile credere che anche la scintillante timoniera de Le Iene possa nascondere qualche piccolo difetto. È così per tutti, nessuno escluso. In un momento storico in cui il body postitive rappresenta un valore aggiunto Alessia, fiera sostenitrice dell’amore incondizionato verso il proprio corpo, non ha paura di ironizzare (dando il buon esempio) sulle proprie imperfezioni. Saremo tutti d’accordo nell’affermare che trovare un ‘difettuccio’ sulla conduttrice sarebbe come cercare il fantomatico ago nel pagliaio, ma è proprio Alessia Marcuzzi ha spiazzare il pubblico riferendosi scherzosamente ad un particolare che in moltissimi non avranno probabilmente nemmeno mai ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sempre più abituati a vedereprotagonista della prima serata di Italia 1, risulta particolarmente difficile credere che anche la scintillante timoniera de Le Iene possa nascondere qualche piccolo difetto. È così per tutti, nessuno escluso. In un momento storico in cui il body postitive rappresenta un valore aggiunto, fiera sostenitrice dell’amore incondizionato verso il proprio corpo, non ha paura di ironizzare (dando il buon esempio) sulle proprie imperfezioni. Saremo tutti d’accordo nell’affermare che trovare un ‘difettuccio’ sulla conduttrice sarebbe come cercare il fantomatico ago nel pagliaio, ma è proprioha spiazzare il pubblico riferendosi scherzosamente ad un particolare che in moltissimi non avranno probabilmente nemmeno mai ...

