Dopo il ko del Milan frenata scudetto per l'Inter. Si riscatta la Juve, in zona salvezza vince ancora il Cagliari

La maledizione della Superlega taglia in parte le gambe alle tre italiane. Il Milan perde, l'Inter rimonta in parte, la Juve completamente. I nerazzurri non vanno oltre il pari alla Spezia e rimangono ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo del Superlega, Conte: "Lo sport deve essere meritocratico, ma l'Uefa rifletta" 'Dopo la gara di Napoli abbiamo avuto un solo giorno per preparare questa partita, quello di ... Spazio anche per un siparietto in collegamento con Goran Pandev , attaccante del Genoa arrivato a quota ...

Italiano: 'Che impresa con l'Inter. Superlega? No Supersalvezza' LA SPEZIA - " Fermare l'Inter non è semplice, anzi è un'impresa . Per noi è un grande risultato". È soddisfatto Vincenzo Italiano dopo la gran prestazione del suo Spezia , capace di fermare sull'1 - 1 la capolista Inter . "Il merito è dei ragazzi, hanno fatto un primo tempo davvero ottimo e poi nel secondo è venuta chiaramente ...

De Luca, Consulenti del Lavoro: come ripensare il lavoro dopo la pandemia Ipsoa Jacobelli su Agnelli: «Ci saranno degli strascichi dopo la Super League» Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, si sofferma sulle vicende della Super League soffermandosi in particolare sulla figura di Andrea Agnelli. Le parole del giornalista sul presidente della Juve ...

De Zerbi punisce il Milan, l'Inter frena ma ora ha 10 punti di vantaggio Gli uomini di Pioli perdono in casa contro il Sassuolo per 2-1, i nerazzuri impattano con lo Spezia 1-1. Juve vittoriosa sul Parma per 3-1 ...

