Diffidati Milan-Sassuolo, rossoneri a rischio squalifica in vista della Lazio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono ben sei i Diffidati del Milan prima del match contro il Sassuolo e a rischio squalifica in vista del prossimo impegno delicatissimo contro la Lazio. Si tratta di Calhanoglu, Castillejo, Dalot, Hernandez, Rebic, Saelemaekers, che se rimedieranno un nuovo cartellino giallo contro i neroverdi andrebbero dunque a saltare la prossima partita, per la disperazione di Pioli. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono ben sei idelprima del match contro ile aindel prossimo impegno delicatissimo contro la. Si tratta di Calhanoglu, Castillejo, Dalot, Hernandez, Rebic, Saelemaekers, che se rimedieranno un nuovo cartellino giallo contro i neroverdi andrebbero dunque a saltare la prossima partita, per la disperazione di Pioli. SportFace.

Six1983 : Buongiorno milanisti! Pronti con la vasellina per stasera? Elenco diffidati (che salteranno la Lazio lunedi): ?? T… - Brainstorm60001 : @battitomilan7 il livello del ' il calcio è del popolo' lo avremo stasera guardando le ammonizioni che prenderanno… - milansette : Milan-Sassuolo: sei diffidati in casa rossonera - sportli26181512 : Milan-Sassuolo: sei diffidati in casa rossonera: Oggi pomeriggio, alle 18:30, il Milan sfiderà il Sassuolo per il 3… - flawslou : domani prevedo sei gialli al milan (i diffidati) e due rigorini al sassuolo VAMOS -