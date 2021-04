Dalla Spagna | Depay vuole solo una squadra Le ultime

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Leindiscrezionisul futuro di Memphis, oggetto dei desideri di Juventus e Inter Memphisspinge per l’approdo al Barcellona la prossima estate, quando si libererà a parametro zero dal Lione. L’attaccante olandese – riporta l’emittente spagnola TV3 – sarebbe disposto anche ad uno sforzo dal punto di vista economico per vestire la maglia blaugrana e ritrovare l’ex ct Koeman. Per questo motivo,avrebbe rifiutato anche delle offerte più allettanti da parte di Juventus, Inter e Atletico Madrid. Nelle scorse settimane si sarebbe registrato inoltre un incontro a Barcellona tra l’entourage del giocatore e la dirigenza della società catalana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

