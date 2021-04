Crotone-Sampdoria | Cosmi | “Vogliamo chiudere dignitosamente | ma nessun episodio favorevole”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 aprile 2021) “L’obiettivo è, facendo qualche punto. Mettiamo in campo dignità e tutto quello che abbiamo, ma non facciamo punti e la situazione diventa veramente frustrante. La situazione che sto vivendo è abbastanza frustrante. Non meritavamo tutte queste sconfitte per quello che si è visto sul campo. Abbiamo delle colpe e facciamo degli errori troppo grandi per questa categoria, ma oltre questo non abbiamo neanche unche possa riabilitare gli errori che facciamo“. Queste sono le dichiarazioni di un affranto Serse, intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta del suocontro la. Fabio Quagliarella ha indirizzato le sorti dell’incontro, con un gol valso lo 0-1 blucerchiato in Calabria. Frustrazione e delusione per ...