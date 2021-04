Covid | India supera le 2 000 vittime in 24 ore

Advertising

L'ha registrato più di 2.000 morti pere quasi 300.000 nuovi contagi in 24 ore, uno dei dati più drammatici al mondo nelle stime quotidiane della pandemia. Il ministero della Salute ha ...... un anno caratterizzato dal calo del traffico aereo per il. 'L'anno peggiore di sempre per l'... In 62 paesi su 196, come in Cina,, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, la situazione è 'molto grave'...Diritto alla salute. WTO, 22-30 aprile e 5 maggio ultima spiaggia? Appello del Comitato Italiano Diritto alla Cura, forte dell'adesione di ben 103 organizzazioni: ” Draghi sostenga la sospensione dei ...NEW DELHI, 21 APR - L'India ha registrato più di 2.000 morti per Covid e quasi 300.000 nuovi contagi in 24 ore, uno dei dati più drammatici al mondo nelle stime quotidiane della pandemia. Il ministero ...