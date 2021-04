Covid: in Danimarca riaprono musei, bar e ristoranti (Di mercoledì 21 aprile 2021) I musei, i bar e i ristoranti hanno riaperto in Danimarca dando alla capitale Copenaghen e alle altre città una parvenza di normalità dopo le restrizioni anti - Covid. Da stasera i tifosi di calcio ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) I, i bar e ihanno riaperto indando alla capitale Copenaghen e alle altre città una parvenza di normalità dopo le restrizioni anti -. Da stasera i tifosi di calcio ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | La Danimarca sospenderà definitivamente l'uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca #ANSA - La7tv : #intanto La Danimarca ha riaperto più velocemente di quanto inizialmente previsto, consentendo ai ristoranti di ser… - zazoomblog : Covid: in Danimarca riaprono musei bar e ristoranti - #Covid: #Danimarca #riaprono #musei - GiaPettinelli : Covid: in Danimarca riaprono musei, bar e ristoranti - Europa - ANSA - TodayEuropa : #Attualità #Network La Danimarca lancia il 'coronapass', necessario per andare al bar, in palestra o allo stadio… -