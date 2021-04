Conte: “Super Lega? Lo sport deve essere meritocratico. Ma la UEFA rifletta sull’accaduto” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Antonio Conte, tecnico nerazzurro, al termine della sfida pareggiata dall’Inter contro lo Spezia ha parlato così della Super Lega: “Lo sport dev’essere meritocratico. Noi lavoriamo per cercare di vincere, di guadagnare un qualcosa. La meritocrazia va messo al primo posto, detto questo io penso che tutto quello che è successo, anche gli organismi come la UEFA, è giusto che ci pensino. La UEFA organizza tornei e prende tutti i diritti, poi ne riserva una minima parte per chi gioca queste competizioni. Tra Nazionale e competizioni vengono spremuti come limoni, chi ci rimette sono le società. Loro investono niente”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Antonio, tecnico nerazzurro, al termine della sfida pareggiata dall’Inter contro lo Spezia ha parlato così della: “Lodev’. Noi lavoriamo per cercare di vincere, di guadagnare un qualcosa. La meritocrazia va messo al primo posto, detto questo io penso che tutto quello che è successo, anche gli organismi come la, è giusto che ci pensino. Laorganizza tornei e prende tutti i diritti, poi ne riserva una minima parte per chi gioca queste competizioni. Tra Nazionale e competizioni vengono spremuti come limoni, chi ci rimette sono le società. Loro investono niente”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

