Ci possono rubare l'account Whatsapp

È arrivata una nuova brutta sorpresa per gli oltre 2 miliardi di utenti Whatsapp: è stato infatti scoperto un altro rischio di sicurezza piuttosto allarmante. Utilizzando semplicemente un numero telefonico, un aggressore può disattivare da remoto Whatsapp e bloccare l'accesso da parte dell'utente. Il sistema di autenticazione a 2 fattori non è in grado di bloccare del tutto questo rischio.

Come si svolge l'attacco

Nonostante l'enorme user base, con più di 2 miliardi di persone che utilizzano quotidianamente l'app di messaggistica istantanea, Whatsapp continua a presentare preoccupanti falle in termini di cybersecurity. Ora appare in difficoltà rispetto ai prodotti offerti dalla concorrenza, con un'architettura tecnologica che manca di alcune funzionalità – da punto di vista della security - chiave come l'accesso da più dispositivi e i ...

Ultime Notizie dalla rete : possono rubare Sì alla Superlega, ma senza golpe ...online forniti dalle serie tv o da eventi di show? Non erano meglio i contenuti che si possono ... Emozioni uniche che, per un discreto lasso temporale, rischierebbero davvero di rubare la scena a ...

I 100 anni di Elsa, la ragazza coraggiosa che aiutava i prigionieri italiani ... tenuti come bestie, picchiati, costretti a rubare di nascosto le bucce di patate dall'immondizia ... Perché sapeva, che le parole contano, e possono essere un'ancora a cui aggrapparsi saldamente nell'...

Ci possono rubare l'account Whatsapp Panorama Ruba nei negozi poi crea il "mercato" Prima compie un furto all’interno di un negozio di abbigliamento del Piano dopodiché, ne mette a segno un altro all’interno di una vicina ottica. Successivamente, arraffata la merce, imbastisce una so ...

Furto a Ostellato: rubati due trattori Danno da 100mila euro Di nuovo le aziende agricole nel mirino dei ladri. Razziati nella notte due trattori dall’azienda agricola Bellettati, nell’Ostellatese, un danno complessivo che supera i 100mila euro, solo in parte c ...

