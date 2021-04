Caso Suarez: chiuse indagini su esame-farsa, 4 a rischio processo tra cui avvocato Juve Turco (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - La Procura di Perugia ha chiuso le indagini per l'esame farsa sostenuto dal calciatore Luis Suarez lo scorso settembre all'Università per stranieri di Perugia. A rischiare il processo, in base all'avviso di conclusione delle indagini notificato oggi, ci sono l'ex rettrice Giuliana Grego Bolli, l'ex dg Simone Olivieri, la professoressa Stefania Spina e l'avvocato della Juventus Maria Turco. Le accuse a vario titolo sono falso ideologico, rivelazione di segreto d''ufficio e falso materiale. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - La Procura di Perugia ha chiuso leper l'sostenuto dal calciatore Luislo scorso settembre all'Università per stranieri di Perugia. A rischiare il, in base all'avviso di conclusione dellenotificato oggi, ci sono l'ex rettrice Giuliana Grego Bolli, l'ex dg Simone Olivieri, la professoressa Stefania Spina e l'dellantus Maria. Le accuse a vario titolo sono falso ideologico, rivelazione di segreto d''ufficio e falso materiale.

