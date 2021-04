Barbiere di Siviglia | edizione 2021 | in onda su RAI 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ildidalla regia di Mario Martone è un’opera buffa di Gioachino Rossini. Si tratta della versione messa in la stagione 2020/dell’Opera di Roma, quella proposta insu RAI 5. Protagonisti sul palco Nel cast ci sono il baritono Andrzej Filonczyk nel ruolo deldi, il tenore Ruzil Gatin nei panni del Conte d’Almaviva. E poi ancora, il mezzosoprano Vasilisa Berzhanskaya in quelli di Rosina, il basso-baritono Alessandro Corbelli nella parte di Don Bartolo e il basso Alex Esposito in quella di Don Basilio. La trama Il conte di Almaviva spasima per sposare Rosina. Ma non ha fatto ancora i conti con il suo tutore Don Bartolo, che segretamente medita di poterla lui stesso protare all’altare. L'articolo proviene da NonSolo.TV.