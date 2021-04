Barbara D’Urso, l’ospite va fuori di sé a Pomeriggio 5: «Che me ne frega chi sei. Sei insistente…». Lei reagisce così (Di mercoledì 21 aprile 2021) Barbara D’Urso, l’ospite va fuori di sé a Pomeriggio 5: «Cosa mi importa chi è lei. È troppo insistente…». Lei reagisce così. Oggi, nel programma contenitore di Canale 5 si è tornati a parlare delle discussioni tra vicini. Con l’ormai famoso bollino “vicini in guerra”, Barbara D’Urso cerca di risolvere le controversie tra condomini segnalate dai telespettatori della trasmissione. Oggi, la conduttrice ha parlato di una lite in un palazzo romano, tra alcuni condomini e la signora Anna. I vicini avrebbero scritto a Pomeriggio 5 perché, a loro dire, la signora vivrebbe chiusa in casa per paura del Covid, tenendo il terrazzo in condizioni poco igieniche e lanciando cibo avariato. Non è tutto. La signora ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 21 aprile 2021)vadi sé a5: «Cosa mi importa chi è lei. È troppo». Lei. Oggi, nel programma contenitore di Canale 5 si è tornati a parlare delle discussioni tra vicini. Con l’ormai famoso bollino “vicini in guerra”,cerca di risolvere le controversie tra condomini segnalate dai telespettatori della trasmissione. Oggi, la conduttrice ha parlato di una lite in un palazzo romano, tra alcuni condomini e la signora Anna. I vicini avrebbero scritto a5 perché, a loro dire, la signora vivrebbe chiusa in casa per paura del Covid, tenendo il terrazzo in condizioni poco igieniche e lanciando cibo avariato. Non è tutto. La signora ...

Advertising

FrancescaV55 : RT @MasterAb88: Tommaso che chiede a Sonia se Bonolis è contento di aver fatto più ascolti di Barbara D'Urso #ilpuntoz momento imperdibile… - infoitcultura : Barbara D’Urso, brutalizzata in diretta da un’ospite “Che me ne frega chi sei. Sei insistente…” - infoitcultura : Paura a Pomeriggio 5, Barbara D'Urso interrompe la diretta: «C'è stato un boato. Non so cosa sia successo». Poi va… - waitingvhaz : RT @patrikcascino98: Propongo a Fedez di mettere assieme per 4h Barbara D'Urso, Federica Panicucci, Maria de Filippi, Alfonso Signorini, Tr… - shareattiva : RT @MasterAb88: Tommaso che chiede a Sonia se Bonolis è contento di aver fatto più ascolti di Barbara D'Urso #ilpuntoz momento imperdibile… -