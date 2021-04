Ballardini: “Bravo il Genoa a riprendere due volte il Benevento” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGenova – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Davide Ballardini ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore del Genoa dopo la gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Prestazione – Nel gioco abbiamo fatto un passo indietro, così come nel muovere la palla e nel muoverci senza la palla. Sapevamo, però, che sarebbe stata una partita diversa da quella di Milano. Il Benevento si chiude bene e riparte, il Genoa ha avuto il merito di riprendere il Benevento due volte e non era facile. Inoltre abbiamo avuto due occasioni importanti per andare in vantaggio. Non eravamo così brillanti ma, nonostante questo, siamo riusciti a riprendere per due ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGenova – Al termine della sfida di campionato contro il, Davideha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore deldopo la gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Prestazione – Nel gioco abbiamo fatto un passo indietro, così come nel muovere la palla e nel muoverci senza la palla. Sapevamo, però, che sarebbe stata una partita diversa da quella di Milano. Ilsi chiude bene e riparte, ilha avuto il merito diilduee non era facile. Inoltre abbiamo avuto due occasioni importanti per andare in vantaggio. Non eravamo così brillanti ma, nonostante questo, siamo riusciti aper due ...

