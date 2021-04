Arrivano i batteri ‘mangia plastica’ per riciclare i rifiuti organici (Di mercoledì 21 aprile 2021) Liberare i rifiuti organici dai residui di plastica a base di polietilene grazie ai batteri in grado di ‘digerirla’. È l’obiettivo di Micro-Val (Microrganismi per la VALorizzazione di rifiuti della plastica), il progetto ideato da un team tutto al femminile dell’Università di Milano-Bicocca, guidato da Jessica Zampolli, assegnista di ricerca presso il laboratorio di Microbiologia diretto dalla professoressa Patrizia Di Gennaro del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. Si tratta del quarto progetto lanciato quest’anno da Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell’Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 aprile 2021) Liberare idai residui di plastica a base di polietilene grazie aiin grado di ‘digerirla’. È l’obiettivo di Micro-Val (Microrganismi per la VALorizzazione didella plastica), il progetto ideato da un team tutto al femminile dell’Università di Milano-Bicocca, guidato da Jessica Zampolli, assegnista di ricerca presso il laboratorio di Microbiologia diretto dalla professoressa Patrizia Di Gennaro del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. Si tratta del quarto progetto lanciato quest’anno da Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell’Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di ...

Advertising

lifestyleblogit : Arrivano i batteri 'mangia plastica' per riciclare i rifiuti organici - - italiaserait : Arrivano i batteri ‘mangia plastica’ per riciclare i rifiuti organici - TV7Benevento : Arrivano i batteri 'mangia plastica' per riciclare i rifiuti organici... - Italpress : Arrivano i batteri mangia-plastica per riciclare i rifiuti organici -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano batteri Arrivano i batteri mangia - plastica per riciclare i rifiuti organici Le prove in laboratorio serviranno a studiare le proprietà dei batteri mangia - plastica e a valutarne la loro efficacia per liberare la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) dalla ...

Arrivano le mascherine high tech in grado perfino di uccidere il virus "Questa nuova, che uccide anche batteri e muffe, può essere utilizzata con una batteria da 9 volt . Il team che ci sta lavorando negli Stati Uniti deve ancora costruire e testare prototipi ...

Arrivano i batteri 'mangia plastica' per riciclare i rifiuti organici Adnkronos Macchie rosse persistenti sul Glande? Non fidatevi mai di un tampone positivo per batteri Spesso le macchie rosse sul glande non sono infettive: se il tampone è positivo meglio consultare il dermatologo per una diagnosi corretta e la giusta terapia.

Le conseguenze dell’incontinenza urinaria negli uomini La perdita involontaria di urina prende il nome di incontinenza urinaria: un disturbo a cui troppo spesso non si presta la dovuta attenzione, dal momento che chi ne soffre lo trascura o fa finta di ni ...

Le prove in laboratorio serviranno a studiare le proprietà deimangia - plastica e a valutarne la loro efficacia per liberare la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) dalla ..."Questa nuova, che uccide anchee muffe, può essere utilizzata con una batteria da 9 volt . Il team che ci sta lavorando negli Stati Uniti deve ancora costruire e testare prototipi ...Spesso le macchie rosse sul glande non sono infettive: se il tampone è positivo meglio consultare il dermatologo per una diagnosi corretta e la giusta terapia.La perdita involontaria di urina prende il nome di incontinenza urinaria: un disturbo a cui troppo spesso non si presta la dovuta attenzione, dal momento che chi ne soffre lo trascura o fa finta di ni ...