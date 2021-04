(Di mercoledì 21 aprile 2021) Uscire finalmente dal buio per “re a” le cose che la circondano. E’ quello che accadrà adper merito di un apparecchio moltoche potrebbe cambiarle la vita.”:laLo ha raccontato lei stessa al settimanale “Grand Hotel”. “Si tratta di speciali telecamerine... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Elvira Serra per il 'Corriere della Sera' Prova mai nostalgia?'No, quello che ho visto non mi manca. Magari qualche volta mi prende la malinconia, se mi parlano di una meravigliosa giornata di sole e siamo al mare o in montagna'.confessa: 'Grazie a un dispositivo applicato agli occhiali riconoscerò scritte e volti' Nei giorni scorsi ha fatto scalpore l'intervista rilasciata daal settimanale ...Annalisa Minetti “torna a vedere”: ecco la speciale tecnologia che sfrutterà per riprendere possesso della sua vita al buio.Annalisa Minetti è al settimo cielo. Una speciale tecnologia le permetterà di riconoscere persone e oggetti. La famosa e popolare cantante ne ha parlato a Grand Hotel: “Non sarò più al buio. Una speci ...