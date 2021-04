Ancora fede sulla terra? In cosa credere ancora (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?”: riportate dall’evangelista Luca, queste parole di Gesù non possono non provocare un forte turbamento. Certo, gli esegeti suggeriscono di non interpretarle in senso negativo e pessimistico, bensì come una esortazione rivolta ai credenti a rimanere saldi nella fede anche quando le difficoltà e le delusioni tendono a smorzare ogni entusiasmo. Tuttavia, non c’è dubbio che quella drammatica domanda continui a inquietare gli animi dei cristiani, che, oggi come duemila anni fa, appaiono insidiati da non pochi dubbi e timori. Di tale situazione si è fatto interprete don Roberto De Odorico, rettore del Pontificium Collegium Lateranense, che sicuramente non ha scelto a caso il titolo di questo suo interessante volume che riecheggia proprio l’espressione ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la?”: riportate dall’evangelista Luca, queste parole di Gesù non possono non provocare un forte turbamento. Certo, gli esegeti suggeriscono di non interpretarle in senso negativo e pessimistico, bensì come una esortazione rivolta ai credenti a rimanere saldi nellaanche quando le difficoltà e le delusioni tendono a smorzare ogni entusiasmo. Tuttavia, non c’è dubbio che quella drammatica domanda continui a inquietare gli animi dei cristiani, che, oggi come duemila anni fa, appaiono insidiati da non pochi dubbi e timori. Di tale situazione si è fatto interprete don Roberto De Odorico, rettore del Pontificium Collegium Lateranense, che sicuramente non ha scelto a caso il titolo di questo suo interessante volume che riecheggia proprio l’espressione ...

