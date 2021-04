Agnelli alla Reuters: “Dobbiamo essere onesti, la Super Lega non può andare avanti” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ai microfoni della Reuters, il Presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha confermato. “La SuperLeague non può andare avanti. Dobbiamo essere franchi e onesti, no. Evidentemente non è il caso, non proseguirà”. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ai microfoni della, il Presidente della Juventus, Andrea, ha confermato. “LaLeague non puòfranchi e, no. Evidentemente non è il caso, non proseguirà”. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

