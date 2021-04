A Plague Tale: Innocence e oltre, Asobo Studio assume per un progetto non ancora annunciato (Di mercoledì 21 aprile 2021) Asobo Studio è stato abbastanza impegnato con Microsoft Flight Simulator ma, a quanto pare, ha un altro progetto in lavorazione. Attualmente lo Studio sta cercando due senior animator per lavorare su un progetto non ancora annunciato. Tra le qualifiche si richiede esperienza con "produzione di videogiochi AA o AAA", "eccellente padronanza delle tecniche di animazione" e avere una "buona conoscenza di anatomia". Sebbene non si sappia quale potrebbe essere questo nuovo progetto, un sequel di A Plague Tale: Innocence non sembra fuori discussione. L'annuncio afferma apertamente che la proposta di lavoro è per "il team dietro 'A Plague Tale: Innocence'", ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 aprile 2021)è stato abbastanza impegnato con Microsoft Flight Simulator ma, a quanto pare, ha un altroin lavorazione. Attualmente losta cercando due senior animator per lavorare su unnon. Tra le qualifiche si richiede esperienza con "produzione di videogiochi AA o AAA", "eccellente padronanza delle tecniche di animazione" e avere una "buona conoscenza di anatomia". Sebbene non si sappia quale potrebbe essere questo nuovo, un sequel di Anon sembra fuori discussione. L'annuncio afferma apertamente che la proposta di lavoro è per "il team dietro 'A'", ...

