Zack Snyder: Wayne T. Carr. avrebbe interpretato Lanterna Verde (Di martedì 20 aprile 2021) . La Justice League di Zack Snyder è finalmente arrivata e i fan più accaniti del DC Extended Universe sembrano felici di avere finalmente la versione originale del regista per il film di squadra di supereroi. Ci sono nuovi elementi nel film? Il nuovo film aggiunge molti elementi che erano assenti dal montaggio cinematografico del 2017, anche se ci sono ancora alcuni elementi che non sono entrati nel film di quattro ore. Uno di questi è Lanterna Verde John Stewart, un personaggio preferito dai fan che Snyder aveva precedentemente confermato di volere per la sua produzione. Ora, il regista ha rivelato l'attore che avrebbe interpretato il ruolo.

