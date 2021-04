Tumore rene, ok Ue a nuova associazione a base di immunoterapico in prima linea (Di martedì 20 aprile 2021) Via libera della Commissione europea all’anticorpo monoclonale nivolumab, un farmaco immunoterapico, in associazione con cabozantinib per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule renali (Rcc) avanzato. Lo annuncia l’americana Bristol Myers Squibb (Bms), ricordando che “sono due le terapie a base di nivolumab ora autorizzate per il trattamento in prima linea di pazienti con Rcc avanzato nell’Unione europea: nivolumab più ipilimumab nella malattia a rischio intermedio o sfavorevole, e nivolumab in associazione con cabozantinib, approvata indipendentemente dalla categoria di rischio”. La decisione della Commissione Europea – spiega Bms in una nota – si basa sui risultati dello studio di fase 3 CheckMate-9ER, che ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021) Via libera della Commissione europea all’anticorpo monoclonale nivolumab, un farmaco, incon cabozantinib per il trattamento indi pazienti adulti con carcinoma a cellule renali (Rcc) avanzato. Lo annuncia l’americana Bristol Myers Squibb (Bms), ricordando che “sono due le terapie adi nivolumab ora autorizzate per il trattamento indi pazienti con Rcc avanzato nell’Unione europea: nivolumab più ipilimumab nella malattia a rischio intermedio o sfavorevole, e nivolumab incon cabozantinib, approvata indipendentemente dalla categoria di rischio”. La decisione della Commissione Europea – spiega Bms in una nota – si basa sui risultati dello studio di fase 3 CheckMate-9ER, che ha ...

