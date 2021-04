Tira fuori coltello dopo lite in metro, denunciato 48enne (Di martedì 20 aprile 2021) Roma – È stato un viaggio movimentato quello affrontato dai passeggeri di uno dei convogli della metropolitana Roma Lido, dove e’ improvvisamente scoppiato un diverbio per banali motivi fra due passeggeri, al culmine del quale, uno dei due ha estratto un coltello a serramanico per minacciare il proprio antagonista, scatenando il panico fra i viaggiatori e causando l’arresto del mezzo all’altezza della stazione di Acilia. I Carabinieri, allertati dal personale di servizio, sono prontamente intervenuti e hanno bloccato l’esagitato che, resosi conto del proprio gesto, aveva cercato di allontanarsi. L’uomo, un romano 48enne con precedenti, e’ stato denunciato, per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, minaccia, oltre che per interruzione di un servizio pubblico, mentre l’arma utilizzata, risultata essere un ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 aprile 2021) Roma – È stato un viaggio movimentato quello affrontato dai passeggeri di uno dei convogli dellapolitana Roma Lido, dove e’ improvvisamente scoppiato un diverbio per banali motivi fra due passeggeri, al culmine del quale, uno dei due ha estratto una serramanico per minacciare il proprio antagonista, scatenando il panico fra i viaggiatori e causando l’arresto del mezzo all’altezza della stazione di Acilia. I Carabinieri, allertati dal personale di servizio, sono prontamente intervenuti e hanno bloccato l’esagitato che, resosi conto del proprio gesto, aveva cercato di allontanarsi. L’uomo, un romanocon precedenti, e’ stato, per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, minaccia, oltre che per interruzione di un servizio pubblico, mentre l’arma utilizzata, risultata essere un ...

