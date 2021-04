The Flash: Michael Keaton sarà nuovamente Batman! (Di martedì 20 aprile 2021) Finalmente è arrivata la conferma ufficiale: Michael Keaton vestirà ancora una volta i panni di Batman in The Flash, film con Ezra Miller Un nuovo multiverso sta per vedere la luce: si tratta di The Flash, progetto diretto da Andrés Muschietti con protagonista Ezra Miller. Il padre dei due recenti capitoli di It, il pagliaccio assassino, ha in mente qualcosa di davvero curioso per riportare sulla scena i personaggi dei fumetti che ci stanno tanto a cuore. Il regista argentino ha infatti dichiarato a riguardo: Si tratta di una storia sui viaggi nel tempo: Flash ritorna indietro per provare a salvare sua madre. Offrirà delle scene d’azione spettacolari ma avrà un grande cuore. Accanto a Ezra Miller nei panni di Barry Allen/Flash e Ben Affleck, nuovamente interprete ... Leggi su tuttotek (Di martedì 20 aprile 2021) Finalmente è arrivata la conferma ufficiale:vestirà ancora una volta i panni di Batman in The, film con Ezra Miller Un nuovo multiverso sta per vedere la luce: si tratta di The, progetto diretto da Andrés Muschietti con protagonista Ezra Miller. Il padre dei due recenti capitoli di It, il pagliaccio assassino, ha in mente qualcosa di davvero curioso per riportare sulla scena i personaggi dei fumetti che ci stanno tanto a cuore. Il regista argentino ha infatti dichiarato a riguardo: Si tratta di una storia sui viaggi nel tempo:ritorna indietro per provare a salvare sua madre. Offrirà delle scene d’azione spettacolari ma avrà un grande cuore. Accanto a Ezra Miller nei panni di Barry Allen/e Ben Affleck,interprete ...

