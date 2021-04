Superlega | Mihajlovic | ' non condivido | è questione di soldi'

(Di martedì 20 aprile 2021) Non piace a Sinisaladi cui tanto si discute e che potrebbe cambiare gli scenari del calcio conosciuto sino ad ora. "In questi giorni ho pensato più a Belotti che alla-...

"E allora che vadano a farsi il loro campionato. Come si dice: ti piace vincere facile eh?". Sinisasi aggiunge al plotone che non condivide la: "È tutta una questione di soldi, tanto è tutto lì - aggiunge il tecnico del Bologna - e i tifosi si dovranno purtroppo adeguare, ...Non piace a Sinisaladi cui tanto si discute e che potrebbe cambiare gli scenari del calcio conosciuto sino ad ora. "In questi giorni ho pensato più a Belotti che alla- spiega l'...BOLOGNA. Non ha usato i toni aspri del direttore tecnico Walter Sabatini («la Superlega è uno schifo») ma anche Sinisa Mihajlovic ha preso una netta posizione contro l'idea di un campionato d'élite ri ...Bologna, il tecnico Sinisa Mihajlovic si dice contrario alla Superlega: "Superlega? Se piace vincere facile si facciamo il loro campionato" ...