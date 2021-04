Superlega crolla: "Agnelli lascia" La Juve smentisce le dimissioni (Di martedì 20 aprile 2021) Chelsea e Manchester City danno il via alla slavina. Il presidente dello United si dimette. E quello bianconero? Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 20 aprile 2021) Chelsea e Manchester City danno il via alla slavina. Il presidente dello United si dimette. E quello bianconero? Segui su affaritaliani.it

TiElleKappa : La SuperLega crolla, Andrea Agnelli forse s'è dimesso, la Juve, l'Inter e il Milan hanno tutti contro... e… - garibaldino84 : RT @Ari1927: Na domanda, ma mo chi ce stava a pia per culo perché consideravamo calcio pure Sassuolo-Cagliari. Se crolla sta #SuperLega che… - Affaritaliani : Superlega crolla: Chelsea-City si ritirano. Barcellona-Atletico verso l'addio - CAMARDELLAGio : Follia per me, #pirlo in conferenza stampa dice che #agnelli è andato negli spogliatoi a spiegare il progetto della… - WalterEgo90 : @Delirio897J Non potrebbe non dimettersi. Ieri presidente ECA, ha devastato tutto per la superlega e oggi crolla tu… -