Superlega: Briatore, 'attacco frontale alla Uefa, squadre indebitate per crisi covid' (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - La Superlega "è un attacco frontale alla Uefa. Qui parliamo di squadre molto indebitate, soprattutto in questo momento post covid o quasi, dove molte squadre sono sull'orlo dell'indebitamento totale, e questa potrebbe essere una situazione per rimettere i conti in ordine". A Flavio Briatore l'idea di una Superlega europea non sembra piacere affatto: da imprenditore sportivo e grande tifoso juventino, commenta così, in un'intervista con l'Adnkronos, la creazione della nuova competizione calcistica annunciata ieri. "Io non credo che sia giusto nei confronti dei tifosi, e nei confronti dello sport, risolvere i problemi personali del club con un'operazione del genere", scandisce ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - La"è un. Qui parliamo dimolto, soprattutto in questo momento posto quasi, dove moltesono sull'orlo dell'indebitamento totale, e questa potrebbe essere una situazione per rimettere i conti in ordine". A Flaviol'idea di unaeuropea non sembra piacere affatto: da imprenditore sportivo e grande tifoso juventino, commenta così, in un'intervista con l'Adnkronos, la creazione della nuova competizione calcistica annunciata ieri. "Io non credo che sia giusto nei confronti dei tifosi, e nei confronti dello sport, risolvere i problemi personali del club con un'operazione del genere", scandisce ...

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Briatore Superlega, quella volta che la F1 minacciò la Fia con il campionato alternativo Ma se ora la Superlega nasce per guadagnare di più, allora in F1 si litigò per spendere di meno. E ... tuonava Mosley, mentre tutti gli altri, da Montezemolo e Briatore in giù, rispondevano che una F1 ...

Briatore: 'La Ferrari avrà poco da dire nel 2021' - FormulaPassion.it Chiusura sulla Superlega di calcio, la competizione che proprio Andrea Agnelli sta sponsorizzando negli ultimi mesi. Briatore ha rivelato un retroscena che coinvolge anche un'altra vecchia conoscenza ...

