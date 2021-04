Super Lega? Una pagliacciata L’affondo di Matarrese

Leggi su formiche

(Di martedì 20 aprile 2021) La? “Una”. È netta la sentenza di Antonio. “Sono andati troppo avanti, hanno forzato troppo la mano mettendo in difficoltà le istituzioni nazionali e internazionali”, sbuffa al telefono con Formiche.net l’ex deputato della Democrazia cristiana, già presidente diCalcio e Figc, vicepresidente della Fifa e dell’Uefa. “Ci saranno dei feriti, è inevitabile”. Certo, “il calcio va sempre aggiornato”, continua. “Tanto che l’Uefa ha recentemente aggiornamento la Champions League proprio per accogliere le richieste dei grandi club. Ma loro hanno approfittato della pandemia e degli stadi deserti per questo annuncio: così hanno evitato conflitti molto pericolosi”. Una battuta a, che è stato anche presidente del Bari dal 1977 al 1983 ed ...