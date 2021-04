Sinner va avanti a Barcellona Bene anche Mager che passa a Belgrado

(Di martedì 20 aprile 2021) Dopo Lorenzo Musetti,Jannikvince il suo match d’esordio contro Egor Gerasimov e conquista i sedicesimi del 500 di. AvinceGianlucache supera l’ostacolo Laslo Djere e accede agli ottavi del 250 di. Tutto facile perall’esordio Inizio di match abbastanza veloce con i primi game caratterizzati da pochi scambi e pochi punti. Nei primi quattro giochi sono 19 i punti totali giocati dai due tennisti, con entrambi a non avere problemi a tenere il turno di battuta. Il primo break è in favore di, che nel quinto game trova il prezioso vantaggio. A Gerasimov non entra tanto la prima (solo il 50% delle prime palle messe in campo in tutto il primo set) e sulla seconda ...

Lorenzo Musetti si aggiudica lo scontro generazionale e passa al secondo turno dell'Atp 500 di Barcellona. Il 'quasi' più giovane del tabellone (Alcaraz, del 2003, è il bebè del torneo) Lorenzo ......ATP 250 (più un secondo aggiunto in calendario nella settimana liberata dallo spostamento in... seguita al successo all'esordio contro Jannikentrato per la prima volta in top - 20 questa ...Tennis, Atp Barcellona 2021: Jannik Sinner batte Egor Gerasimov in due set e si qualifica per gli ottavi dove sfiderà Roberto Bautista-Agut ...Il secondo set viene deciso all'8° game quando, sul 4-3 Musetti e servizio Lopez, l'azzurro si scatena: parziale di 8 punti a 0 che vuol sire break e servizio tenuto per chiudere la partita. Nel primo ...