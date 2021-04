Roma | Pedro out con l’Atalanta | si teme una lesione muscolare

(Di martedì 20 aprile 2021) In vista della sfida conladovrà rinunciare a, sostituito all’intervallo della sfida di domenica scorsa con il Torino per un fastidio alla coscia destra. Stando a quanto si legge stamani sul Corriere della Sera, per l’attaccante spagnolo siuna, motivo per cui nelle prossime ore saranno svolti tutti gli L'articolo

- Atalanta, le scelte di Fonseca Per- Atalanta Fonseca non avrà lo squalificato Diawara e, alle prese con un risentimento muscolare e che si sottoporrà ad esami strumentali, oltre a ...Udinese Cagliari per Juan Musso può essere un'altra occasione di clean sheet ma si troverà di fronte un Joaosempre determinante per la squadra isolana; inAtalanta citiamo come sempre ...