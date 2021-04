Ristori in due tranches nel decreto Sostegni bis. Ecco come (Di martedì 20 aprile 2021) Prende corpo l’ipotesi di graduare diversamente i Ristori previsti nel Dl Sostegni bis. Lo aveva anticipato nei giorni scorsi Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico, e lo ha poi confermato il premier Draghi nell’ultima conferenza stampa. Secondo il presidente del Consiglio, focalizzare l’attenzione sull’imponibile fiscale e non sui ricavi, permetterebbe di “vedere esattamente i soggetti più colpiti dalla pandemia”. Ora l’idea è quella di seguire questo paradigma dividendo in due tranches il contributo a fondo perduto a imprese e Partite Iva danneggiate dalla crisi. Una soluzione di compromesso potrebbe essere aquella che prevede di versare l’acconto automaticamente, per poi erogare il saldo ricalcolato sui numeri del resoconto, non appena quest’ultimo sarà disponibile. Il fatturato tuttavia non va in soffitta, ma rimane ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 aprile 2021) Prende corpo l’ipotesi di graduare diversamente iprevisti nel Dlbis. Lo aveva anticipato nei giorni scorsi Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico, e lo ha poi confermato il premier Draghi nell’ultima conferenza stampa. Secondo il presidente del Consiglio, focalizzare l’attenzione sull’imponibile fiscale e non sui ricavi, permetterebbe di “vedere esattamente i soggetti più colpiti dalla pandemia”. Ora l’idea è quella di seguire questo paradigma dividendo in dueil contributo a fondo perduto a imprese e Partite Iva danneggiate dalla crisi. Una soluzione di compromesso potrebbe essere aquella che prevede di versare l’acconto automaticamente, per poi erogare il saldo ricalcolato sui numeri del resoconto, non appena quest’ultimo sarà disponibile. Il fatturato tuttavia non va in soffitta, ma rimane ...

