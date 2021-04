Processo George Floyd. Condannato Derek Chauvin, tre volte colpevole (Di mercoledì 21 aprile 2021) George Floyd è stato assassinato dall’agente di polizia Derek Chauvin. Questa la sentenza di primo grado del Tribunale di Minneapolis: colpevole per omicidio colposo, colpevole per omicidio di secondo grado preterintenzionale, colpevole per omicidio di terzo grado. Quel ginocchio che il 25 maggio 2020 ha soffocato George Floyd, che implorava di lasciarlo respirare - “I can’t breathe” le sue ultime parole - potrebbe costare fino a 40 anni di carcere al 46enne poliziotto, che ha lasciato l’aula di tribunale in manette e resta sotto la custodia delle autorità. Fuori dal tribunale, la folla che a Minneapolis è esplosa con entusiasmo, applausi e cori. Scene analoghe anche in molte altre città americane per quello che è certamente uno dei ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021)è stato assassinato dall’agente di polizia. Questa la sentenza di primo grado del Tribunale di Minneapolis:per omicidio colposo,per omicidio di secondo grado preterintenzionale,per omicidio di terzo grado. Quel ginocchio che il 25 maggio 2020 ha soffocato, che implorava di lasciarlo respirare - “I can’t breathe” le sue ultime parole - potrebbe costare fino a 40 anni di carcere al 46enne poliziotto, che ha lasciato l’aula di tribunale in manette e resta sotto la custodia delle autorità. Fuori dal tribunale, la folla che a Minneapolis è esplosa con entusiasmo, applausi e cori. Scene analoghe anche in molte altre città americane per quello che è certamente uno dei ...

