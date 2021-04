Pioli “Il Sassuolo vive per partite come queste” (Di martedì 20 aprile 2021) MILANELLO (ITALPRESS) – “Tranquilli dopo aver sfatato il tabù San Siro? E’ un termine che non ci appartiene. Siamo invece concentrati”. Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del turno infrasettimanale contro il Sassuolo, il secondo di fila in casa dopo il successo con il Genoa. “E’ vero che veniamo da una partita difficile e vinta, ma affrontiamo una squadra che vive per queste partite, che ha un gioco evoluto e di qualità – sottolinea il mister dei rossoneri, secondi in classifica e in piena corsa per un posto in Champions, in conferenza stampa – Avremo bisogno di una prestazione all’altezza. Mandzukic? Quando è entrato ha fatto bene, è intelligente e di qualità. Non ha un minutaggio completo ma credo in lui e ci darà il suo apporto in questo finale di stagione. Romagnoli? E’ sempre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 aprile 2021) MILANELLO (ITALPRESS) – “Tranquilli dopo aver sfatato il tabù San Siro? E’ un termine che non ci appartiene. Siamo invece concentrati”. Così il tecnico del Milan, Stefano, alla vigilia del turno infrasettimanale contro il, il secondo di fila in casa dopo il successo con il Genoa. “E’ vero che veniamo da una partita difficile e vinta, ma affrontiamo una squadra cheper, che ha un gioco evoluto e di qualità – sottolinea il mister dei rossoneri, secondi in classifica e in piena corsa per un posto in Champions, in conferenza stampa – Avremo bisogno di una prestazione all’altezza. Mandzukic? Quando è entrato ha fatto bene, è intelligente e di qualità. Non ha un minutaggio completo ma credo in lui e ci darà il suo apporto in questo finale di stagione. Romagnoli? E’ sempre ...

Ultime Notizie dalla rete : Pioli Sassuolo Milan, Pioli: 'Superlega? Non è il momento di pensare ad altro, vedremo in futuro' Rischia di essere in emergenza il Milan contro il Sassuolo . Ibrahimovic e Bennacer non sono al meglio. Così come Theo Hernandez e Calhanoglu. Al ... ha ammesso Stefano Pioli .

Conferenza stampa Pioli: "Ibra, Theo e Calhanoglu hanno dei problemi, sono da valutare" Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan - Sassuolo Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Sassuolo. LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE SU MILAN NEWS 24 VITTORIA ...

Pioli “Il Sassuolo vive per partite come queste” Qui News Valdicornia Milan, Pioli: "Per Ibrahimovic valutiamo domani" Il tecnico del Milan non si è addentrato sulla questione Superlega: Il club mi ha chiesto di pensare solo al lavoro e al nostro obiettivo.

Fantacalcio Milan, ultim’ora Pioli: “Ecco come stanno Ibra, Theo, Calhanoglu e Bennacer” Ecco ciò che ha riportato il tecnico del Milan sulle condizioni dei giocatori acciaccati: “Per domani abbiamo qualche problemino, sono situazioni che cercheremo di capire meglio domani mattina, mi rif ...

