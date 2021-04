Picnic ai giardini di Buckingham Palace? Ora si può! (Di martedì 20 aprile 2021) Cosa c’è di meglio di un Picnic all’aria aperta? Un Picnic nei giardini di Buckingham Palace, ovvio! Ecco da quando si potranno fare. Con i giardini di Buckingham Palace aperti al pubblico chi vorrà potrà godersi un Picnic all’area aperta con una vista sensazionale, niente di meno che sui prati reali. Ovviamente però non mancheranno le regole da rispettare e l’accesso sarà contingentato con la vendita dei biglietti che consentiranno l’ingresso. Picnic a Buckingham Palace: le regole Anche in questo frangente dovrà prevalere l’etichetta, per cui al bando tutti quei comportamenti che uscirebbero troppo dagli schemi. Le regole ferree per i Picnic nei ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 20 aprile 2021) Cosa c’è di meglio di unall’aria aperta? Unneidi, ovvio! Ecco da quando si potranno fare. Con idiaperti al pubblico chi vorrà potrà godersi unall’area aperta con una vista sensazionale, niente di meno che sui prati reali. Ovviamente però non mancheranno le regole da rispettare e l’accesso sarà contingentato con la vendita dei biglietti che consentiranno l’ingresso.: le regole Anche in questo frangente dovrà prevalere l’etichetta, per cui al bando tutti quei comportamenti che uscirebbero troppo dagli schemi. Le regole ferree per inei ...

