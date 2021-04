Penne pesto di rucola e limone di Benedetta | tre ingredienti per un piatto super digeribile e leggero

Leggi su cityroma

(Di martedì 20 aprile 2021) . Non è undi basilico, il tradizionale, quello che siamo abituati a mangiare: la versione in questo caso è undi, con l’aggiunta diper dare freschezza e un tocco di brio in più al. La versione che proponiamo è quella diParodi, noto volto della tv italiana. La nostra cuoca ha sperimentato un nuovoe andiamo a vedere come si fa. “Il gusto leggermente amarognolo dellalo rende davvero squisito abbinato al sapore severo e salato del pecorino. Mi raccomando di utilizzare solo rughetta piccola e tenera, altrimenti ilsarà troppo amaro”.per ledi350 gr di ...