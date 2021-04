Omofobia: Mirabelli, 'decisione Ostellari lede regole funzionamento Parlamento' (Di martedì 20 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Omofobia: Mirabelli, 'decisione Ostellari lede regole funzionamento Parlamento'... - emobranco : RT @Luigi1927695389: @ZanAlessandro @pdnetwork @EnricoLetta La proposta Zan non serve, nel codice penale ci sono già le norme a tutela (art… - rallegriamoci : RT @Luigi1927695389: @ZanAlessandro @pdnetwork @EnricoLetta La proposta Zan non serve, nel codice penale ci sono già le norme a tutela (art… - lucabattanta : RT @Luigi1927695389: @ZanAlessandro @pdnetwork @EnricoLetta La proposta Zan non serve, nel codice penale ci sono già le norme a tutela (art… - thesimba_24 : RT @Luigi1927695389: @ZanAlessandro @pdnetwork @EnricoLetta La proposta Zan non serve, nel codice penale ci sono già le norme a tutela (art… -