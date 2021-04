Non solo Superlega: le mire di Florentino Perez anche su Autostrade (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr – Dieci miliardi di euro. Quasi uno in più dell’offerta messa sul piatto da Cdp e fondi. A tanto ammonta la proposta di Florentino Perez per Autostrade per l’Italia. Abbastanza per costringere il gruppo pubblico a giocare di rimessa e aprendo le porte all’ennesimo colpo di scena. Tutti gli interessi di Florentino Perez Apena compiuti 74 anni e ai più noto come presidente del Real Madrid, Florentino Perez è uno dei più ricchi uomini di Spagna. Una fortuna stimata in oltre 2 miliardi di euro, in buona parte proveniente dalle sue attività nel settore dell’ingegneria e delle costruzioni. Ricopre infatti il ruolo di presidente e amministratore delegato, essendone il principale azionista, di Actividades de Construcción y Servicios (Acs), colosso iberico ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr – Dieci miliardi di euro. Quasi uno in più dell’offerta messa sul piatto da Cdp e fondi. A tanto ammonta la proposta diperper l’Italia. Abbastanza per costringere il gruppo pubblico a giocare di rimessa e aprendo le porte all’ennesimo colpo di scena. Tutti gli interessi diApena compiuti 74 anni e ai più noto come presidente del Real Madrid,è uno dei più ricchi uomini di Spagna. Una fortuna stimata in oltre 2 miliardi di euro, in buona parte proveniente dalle sue attività nel settore dell’ingegneria e delle costruzioni. Ricopre infatti il ruolo di presidente e amministratore delegato, essendone il principale azionista, di Actividades de Construcción y Servicios (Acs), colosso iberico ...

Advertising

thetrueshade : Quindi uno #stuprodigruppo ha la data di scadenza? Se non lo denunci il giorno dopo non è più valido? E io scemo c… - CarloCalenda : Io non corro solo per diventare Sindaco ma per essere un Sindaco in grado di cambiare la città. E questo vuol dire… - marcodimaio : Da oggi @isabellaco è candidata a sindaco di #Bologna. Si candida a guidare il capoluogo della regione più dinamica… - nextojortini : RT @FSfiga: Ripetete tutti insieme a me 'La Peparini intendeva che per versatilità bisogna essere credibili in quel che si balla, non serve… - sabjjw : sono così tanto giù oggi che boh non so che fare vorrei solo dormire per il resto della giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Incendio a Cape Town, patrimonio culturale - e non solo - in fiamme Rivista Africa Guardiola smonta la Superlega: "Embrione che non respira" Le parole del tecnico del Manchester City sulla competizione: "Non si può parlare di sport quando il successo è garantito e non importa quanto perdi" ...

Superlega e nuove regole: partite più corte e tre tempi. L’era di highlights e livestreaming. La missione: attrarre i più giovani Secondo i club fondatori il «tifoso cliente» chiede un prodotto più flessibile e moderno. Nei diritti tv anche highlights e live streaming. Perez: «Dobbiamo capire i nostri figli e nipoti, certe parti ...

Le parole del tecnico del Manchester City sulla competizione: "Non si può parlare di sport quando il successo è garantito e non importa quanto perdi" ...Secondo i club fondatori il «tifoso cliente» chiede un prodotto più flessibile e moderno. Nei diritti tv anche highlights e live streaming. Perez: «Dobbiamo capire i nostri figli e nipoti, certe parti ...