(Di martedì 20 aprile 2021) L'IPdiè passata dall'essere un cult per pochi fan a un successo mainstream con: Automata del 2017. L'action RPG è stato ampiamente elogiato da pubblico e critica e da allora ha continuato a vendere molto bene, quindi non dovrebbe sorprendere troppo il fatto cheintenda investire di più nellae capitalizzare il suo successo.Replicant arriverà presto, mentreReinCarnation sta andando molto bene sui dispositivi mobile, masta guardando anche al futuro della. Leggi altro...

Advertising

zazoomblog : Nier sequel in arrivo? Square Enix assume per nuovi progetti legati alla serie - #sequel #arrivo? #Square #assume -

Ultime Notizie dalla rete : Nier sequel

... quindi sarà interessante scoprire se quello in questione sia il videogioco in uscita in esclusiva digitale o il presunto"Tripla A" della serie principale. Vi ricordiamo cheè uno spin - ...... quindiReplicant non poteva non riprendere a piene mani quanto di buono fatto vedere tre anni, abbandonarsi alle spalle l'edizione del 2010 e sposare la fluidità del suo. Le combo da ...NieR Replicant ver.1.22474487139 ha ricevuto un leak, probabilmente involontario, di un DLC gratuito che avrà alla sua uscita. Si chiama semplicemente 4 YoRHa ed è un set di 4 skin corredate con 4 arm ...Uscirà NieR Replicant su PS5? Il prossimo 23 aprile il titolo di SQUARE ENIX verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC.