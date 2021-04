Muore dopo intervento su un neo, arrestati santone e medico a Genova (Di martedì 20 aprile 2021) Avrebbero causato la morte di una ragazza dopo l’asportazione di un neo, morte avvenuta in ottobre al San Martino di Genova. I carabinieri di Genova hanno arrestato il dirigente medico di chirurgia generale di un ospedale bresciano e il presidente e guida spirituale di un centro olistico, accusati di omicidio volontario con dolo eventuale, violenza sessuale e circonvenzione di incapaci. Secondo le indagini, alla ragazza, che frequentava il centro, il medico aveva asportato un neo operando nell’agriturismo gestito dal ‘santone’ senza i dovuti accertamenti istologici. dopo l’asportazione, si sarebbero sviluppate numerose metastasi. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) Avrebbero causato la morte di una ragazzal’asportazione di un neo, morte avvenuta in ottobre al San Martino di. I carabinieri dihanno arrestato il dirigentedi chirurgia generale di un ospedale bresciano e il presidente e guida spirituale di un centro olistico, accusati di omicidio volontario con dolo eventuale, violenza sessuale e circonvenzione di incapaci. Secondo le indagini, alla ragazza, che frequentava il centro, ilaveva asportato un neo operando nell’agriturismo gestito dal ‘’ senza i dovuti accertamenti istologici.l’asportazione, si sarebbero sviluppate numerose metastasi.

Gianskrt : @matteodessilani Eh bhe come in qualsiasi settore dopo il Covid, ma addirittura a dire che muore, come una catastro… - medeadicyta : RT @ZombieBuster5: Un bambino di 2 anni nello studio sui bambini della Pfizer muore dopo il vaccino. Segnalato su VAERS. Questa gente è MA… - Anna302478978 : RT @piersar62: Bimba di due anni morta in Virginia dopo vaccino mRNA Pfizer ???? Criminali i genitori e i medici che hanno permesso ciò. ht… - rep_genova : Muore dopo intervento su neo, arrestati santone e medico [aggiornamento delle 08:35] - VaniaDelli : Muore dopo intervento su neo, arrestati santone e medico -