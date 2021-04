Letta: «Non è vero che la Superlega è una novità» (Di martedì 20 aprile 2021) Il segretario del PD Enrico Letta ha analizzato da tifoso la scelta dei dodici club di fondare una lega tutta loro Un’operazione che non ha senso, soprattutto in questo periodo storico. Anche il segretario del PD Enrico Letta non ci sta e parla a La Gazzetta dello Sport del nuovo scenario a cui si andrebbe incontro: «Sono tifoso del Milan e per questo consiglio ai top club di fare un passo indietro. Non è assolutamente vero che è una competizione che svecchia e regala novità perché con questa Superlega andremo incontro a partite tutte uguali ogni anno, sarebbe come un eterno clasico». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Il segretario del PD Enricoha analizzato da tifoso la scelta dei dodici club di fondare una lega tutta loro Un’operazione che non ha senso, soprattutto in questo periodo storico. Anche il segretario del PD Enriconon ci sta e parla a La Gazzetta dello Sport del nuovo scenario a cui si andrebbe incontro: «Sono tifoso del Milan e per questo consiglio ai top club di fare un passo indietro. Non è assolutamenteche è una competizione che svecchia e regalaperché con questaandremo incontro a partite tutte uguali ogni anno, sarebbe come un eterno clasico». L'articolo proviene da Calcio News 24.

