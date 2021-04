La Superlega si scioglie: si ritirano le inglesi, l’Arsenal chiede scusa ai tifosi. L’Inter: “Non siamo più interessati” (Di martedì 20 aprile 2021) Il primo club a fare dietrofront è il Manchester City, che ha ufficializzato in serata di aver "attivato le procedure per il ritiro dalla Superlega". Un gesto accolto con favore dal numero uno della Uefa, Ceferin Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 20 aprile 2021) Il primo club a fare dietrofront è il Manchester City, che ha ufficializzato in serata di aver "attivato le procedure per il ritiro dalla". Un gesto accolto con favore dal numero uno della Uefa, Ceferin

Ultime Notizie dalla rete : Superlega scioglie L'incredibile fiasco di chi ha voluto la Superlega ... senza aver calcolato che sta piovendo: e la pistola gli si scioglie in mano. Pubblicità Miracolato ...in fondo il presagio di sventura di Florentino Perez di appena ventiquattr'ore fa ('Senza Superlega ...

Clamoroso: la Superlega si scioglie? Tutti gli aggiornamenti LIVE numero-diez.com Netflix e Juventus: la Borsa presenta il conto Tra i club calcistici che avevano aderito alla SuperLega e che sono quotati in Borsa, la Juventus è la più esposta - Ma oggi piange anche Netflix, che nel dopo Borsa di ieri ha perso il 10% per la cri ...

Calcio, la Super lega si trasforma in una Super figuraccia: il progetto è già fallito Dopo l'addio dei club inglesi nella notte è arrivato anche il passo indietro anche dell'Inter: «Non siamo più interessati» ...

