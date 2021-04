La notte dei colonnelli (Di martedì 20 aprile 2021) C’è una storia, fra i mille micromondi della Guerra fredda, che più di tutte ha rischiato di rovesciare la democrazia italiana. Partì da una casa di Atene, lungo la fitta rete dell’internazionale nera e la regia occulta di Washington. Un groviglio politico. E narrativo, se oggi si vuole dare rigore storiografico a una stagione così sfaccettata. Dimitri Deliolanes ci riesce benissimo: colonnelli – Il regime militare greco e la strategia del terrore in Italia (Fandango libri, 442 pp.) racconta come quei carri armati in piazza Syntagma, 21 aprile 1967, lasciarono un solco globale. Fu un golpe “da manuale, studiato per decenni nelle accademie militari latinoamericane”. Tanto efficace nel suo istante esecutivo quanto vuoto nei contenuti della sua settennale esistenza – sangue a parte: centinaia i morti e migliaia i torturati. La giunta di Papadopoulos si ispirò alla ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 aprile 2021) C’è una storia, fra i mille micromondi della Guerra fredda, che più di tutte ha rischiato di rovesciare la democrazia italiana. Partì da una casa di Atene, lungo la fitta rete dell’internazionale nera e la regia occulta di Washington. Un groviglio politico. E narrativo, se oggi si vuole dare rigore storiografico a una stagione così sfaccettata. Dimitri Deliolanes ci riesce benissimo:– Il regime militare greco e la strategia del terrore in Italia (Fandango libri, 442 pp.) racconta come quei carri armati in piazza Syntagma, 21 aprile 1967, lasciarono un solco globale. Fu un golpe “da manuale, studiato per decenni nelle accademie militari latinoamericane”. Tanto efficace nel suo istante esecutivo quanto vuoto nei contenuti della sua settennale esistenza – sangue a parte: centinaia i morti e migliaia i torturati. La giunta di Papadopoulos si ispirò alla ...

