Joan Mirò e il surrealismo naïf catalano (Di martedì 20 aprile 2021) E' il 20 Aprile del 1893 quando, nella capitale catalana nasce Joan Mirò, uno tra i più celebri surrealisti. Il legame con la sua terra, la vita contadini con i piccoli gesti della tradizione ispirano la sua opera naif. Ma i soggiorni a Parigi, la conoscenza di Pablo Picasso e di alcuni membri del dadaismo e surrealismo, lo porteranno a forgiare quel suo peculiare stile che lo ha reso noto al mondo intero. Joan Mirò, tra tradizione contadina e mondanità parigina Su consiglio del padre, un orefice e orologiaio, Joan Mirò inizia a coltivare la sua passione per il disegno da molto piccolo, già all'età di 8 anni. Nel 1912 studia presso l'Accademia Galì e comincia a farsi la sua cerchia di conoscenze nel mondo dell'arte. E' in questi anni che scopre un profondo ...

Ultime Notizie dalla rete : Joan Mirò 'Questo avrei potuto farlo anche io' alla Galleria Salamon in mostra i maestri dell'Astrattismo Monica 1994 Poèmes, 1989 PAUL JENKINS, Kansas City 1923 " New York 2011 Through the crystal, 1969 WASSILIJ KANDINSKY, Mosca 1866 - Neuilly 1944 Motiv aus Improvisation, 1932 JOAN MIR" Montroig 1893 " ...

